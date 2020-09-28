На Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 миллионов

Должностные лица Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн, из-за противоправного уменьшение объема уплаты таможенных платежей бюджет недополучил 17 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Львовская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.

"Это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн ​​грн налогов и таможенных платежей.

28 сентября 2020 года во время обысков правоохранителями выявлено и изъято документы, флешносители, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн", - добавили в ведомстве.

Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.

Экономическая правда