На Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 миллионов
Должностные лица Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн, из-за противоправного уменьшение объема уплаты таможенных платежей бюджет недополучил 17 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Львовская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.
"Это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей.
28 сентября 2020 года во время обысков правоохранителями выявлено и изъято документы, флешносители, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн", - добавили в ведомстве.
Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.
Экономическая правда
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