У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркивает, что в ведомстве не согласны с инициативой направить средства от штрафов за нарушения скоростного режима на дорогах на закупку вагонов Укрзализныци.
Об этом он сообщил на брифинге в понедельник передает Интерфакс-Украина.
"Мы категорически против решения, которое Министерство финансов предложило в проекте бюджета... Мы официально направляем свою группу на комитет по вопросам бюджета и финансов", - сказал он, комментируя соответствующую законодательную инициативу.
"Железнодорожные вагоны лучше покупать за средства Укрзализныци, которая должна иметь средства на обновление подвижного состава", - добавил он.
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