Кабмин привлечет 6 миллионов евро от Еврокомиссии на ядерную безопасность

Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности - соглашение предусматривает реализацию проекта с бюджетом 6,6 млн евро.

Распоряжение приняли на внеочередном заседании 28 сентября, передает "Правительственный портал".

Отмечается, что распоряжением предлагается одобрить проект соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией.

"Проектом соглашения предполагается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающую всю территорию Украины.

Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией.

"Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих рисках.

Подписание соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов", - добавили в Кабмине.

Экономическая правда