Мининфраструкутры планирует привлечь 3,8 миллиарда за счет передачи в концессию 7 вокзалов

Министерство инфраструктуры планирует привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи ж/д вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе конференции "Инвестиции имеют значение" в понедельник передает Интерфакс-Украина.

"Укрзализныця" при поддержке Международной финансовой корпорации подготовила к концессии семь ж/д вокзалов. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс концессии", - сообщил министр.

По его словам, министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций, обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.

В концессию планируется передать вокзалы "Харьков", "Киев", "Николаев", "Чоп", "Днепр", "Хмельницкий" и "Винница".

Кроме того, в части развития ж/д направления, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка".

Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.





