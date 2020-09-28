Глава правления УЗ о кражах: Будем бороться открыто
Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что со злоупотреблениями и хищениями в УЗ будут бороться открыто, потому что наказание должно быть публичным.
Об этом он сказал в интервью ЭП, которое выйдет в ближайшее время.
"Ко всем злоупотреблениям и махинациям должна быть нулевая толерантность. Даже относительно бытовых краж", - отметил Жмак.
По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях.
"Есть группы, которые мы уже разоблачили, занимаются сливом дизеля в канистры, а потом просто выбрасывают их на ходу поезда. Технологически нельзя стать и сливать горючее вот просто так. Сейчас одна из задач, которую я поставил - это оснастить все поезда GPS ( маяками - ред.), чтобы мы понимали, где он есть, и это то, что я говорю о диджитализации и информатизации.
Мы внедрим интерактивную карту движения и я буду, сидя у себя в кабинете, вот на этом экране все видеть", - добавил глава УЗ.
Экономическая правда
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