Суд приостановил запрет на загрузку TikTok в Штатах

Федеральный суд временно заблокировал решение президента Дональда Трампа о запрете загрузки приложения TikTok.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на радио NPR

Детали: Судья Карл Николс из окружного суда США в округе Колумбия приостановил запрет, который должен был начать действовать в ночь на воскресенье. Судья также отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете с 12 ноября.

Адвокат приложении утверждал, что TikTok это современная городская площадка, а такой запрет нарушает право на свободу слова.

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Напомним:

С 27 сентября приложение TikTok должен был быть удален из магазинов приложений для телефонов, согласно указу Администрации президента Дональда Трампа.

Украинская правда