МАУ собирается летать собственными рейсами в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу

У авиакомпания МАУ появились собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу.

Об этом сообщает avianews.com.

Полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям.

Сообщается, что МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик.

Издание отмечает, что ранее "из-за ограниченных ресурсов аэродрома и большой популярности Хитроу" слоты продавались за миллионы долларов. А сейчас из-за кризиса, связанного с COVID-19 и падением спроса, в аэропорту Хитроу появились свободные неиспользуемые слоты, которые и может занять МАУ.

Напоминаем:

В 2006 году украинская авиакомпания хотела открыть три еженедельных рейса в Хитроу, однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов.