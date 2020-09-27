МАУ собирается летать собственными рейсами в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу
У авиакомпания МАУ появились собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу.
Об этом сообщает avianews.com.
Полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям.
Сообщается, что МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик.
Издание отмечает, что ранее "из-за ограниченных ресурсов аэродрома и большой популярности Хитроу" слоты продавались за миллионы долларов. А сейчас из-за кризиса, связанного с COVID-19 и падением спроса, в аэропорту Хитроу появились свободные неиспользуемые слоты, которые и может занять МАУ.
Напоминаем:
В 2006 году украинская авиакомпания хотела открыть три еженедельных рейса в Хитроу, однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua