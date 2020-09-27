Пассажиры стали гораздо реже покупать авиабилеты ближе к вылету

В июле-сентябре 2020 года пассажиры стали бронировать авиабилеты для полетов в следующем квартале на 78% реже по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта, передает avianews.com

При этом в последние три месяца ситуация ухудшилась — в апреле, мае и июне 2020 года число бронирований на 3 квартал было меньше на 70% по сравнению с 2019 годом.

В организации объясняют такие изменения беспокойством пассажиров относительно возможных новых ограничений на путешествия и дополнительных мер карантина, отмечая, что это значительно осложняет для авиакомпаний планирование расписания.

В некоторых случаях страны анонсируют запрет на путешествия или въезд определенных категорий лиц буквально за несколько дней или часов до вступления его в силу.

Издание пишет, что в текущих условиях авиаперевозчики все чаще начинают отменять стандартные для дешевых тарифов штрафы за изменение даты вылета и иногда даже позволяют менять маршрут.

"Это делается для стимулирования покупок билетов заранее, поскольку полученные средства по сути являются беспроцентным кредитом для авиаперевозчиков, с помощью которого они могут финансировать текущие затраты", - говориться в материале.

Напоминаем:

Среди летающих в Украину авиакомпаний плату за изменение билета отменили МАУ, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, Air France, Turkish Airlines, LOT.