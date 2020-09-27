McDonald's выделит более миллиона долларов на улучшение производства картофеля

Компания McDonald's в партнерстве с McCain выделят британским производители картофеля, которые поставляют продукцию в McDonald's около 1,27 миллионов долларов на улучшение производства.

Об этом пишет farminguk.

Отмечается, что финансирование направлено на улучшения качества почвы и оптимизацию управления водными ресурсами.

McDonald's в партнерстве с McCain запускает фонд Sustainable MacFries Fund. Он направлен на помощь в повышении устойчивости британской базы поставок картофеля.

McDonald's и McCain также будут искать средства для финансирования новых исследований, которые помогут понять преимущества использования покровных культур для сохранения качества почвы до и после картофеля.