McDonald's выделит более миллиона долларов на улучшение производства картофеля
Компания McDonald's в партнерстве с McCain выделят британским производители картофеля, которые поставляют продукцию в McDonald's около 1,27 миллионов долларов на улучшение производства.
Об этом пишет farminguk.
Отмечается, что финансирование направлено на улучшения качества почвы и оптимизацию управления водными ресурсами.
McDonald's в партнерстве с McCain запускает фонд Sustainable MacFries Fund. Он направлен на помощь в повышении устойчивости британской базы поставок картофеля.
McDonald's и McCain также будут искать средства для финансирования новых исследований, которые помогут понять преимущества использования покровных культур для сохранения качества почвы до и после картофеля.
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