На новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,6 миллиарда

На проект строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,667 миллиарда.

Об этом в интервью ЦТС сообщил Кирилл Хомяков, глава "Укринфрапроекта".

По его словам, в целом, строительство новой ВПП в Днепре займет 2-2,5 года и на это потребуется 5,7 млрд, однако окончательная цена будет определена после проведения соответствующих торгов.

На 2020 год из госбюджета выделено 100 млн грн. Эти средства являются непереходными и потратить их необходимо до конца текущего года. Еще 200 млн грн было выделено в 2019 году.

"Мы начинаем работы уже сейчас, объявили тендер, чтобы подписать договор на генподряд уже в этом году. Если позволит погода, то также сможем разместить строительную площадку, бетонный завод, закончить подготовительные и начать земляные работы", - рассказал Хомяков.

По его словам, проект сейчас готов на 80%.

Относительно запланированных работ на 2021 год и их финансирования, Кирилл Хомяков проинформировал: "Мы подали бюджетный запрос в Министерство финансов на 1,667 млрд грн на 2021 год.

Напоминаем:

В бюджете 2020 года на строительство нового аэропорта выделялся 1 млрд грн, но из-за эпидемии Covid-19 миллиард был сокращен до 100 млн грн.