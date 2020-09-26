Аэропорт Стамбула принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева

Новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.

Об этом сообщает avianews.com.

SkyUp будет летать из аэропорта Борисполь в Турцию три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Расписание вылетов является общим для всей дней недели. Оно предусматривает вылеты из Киева в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:00.

Авиабилеты Киев-Стамбул-Киев без багажа продаются по цене от 3570 грн в обе стороны.

Напоминаем:

Право на полеты в Стамбул SkyUp получил в конце апреля 2020 года. После того, как Госавиаслужба аннулировала права у "Розы Ветров" из-за отсутствия полетов на маршруте в течение года, а затем отозвала их у Atlasjet Ukraine из-за банкротства авиакомпании.