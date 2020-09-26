"Роза Ветров" получила разрешение летать маршрутом Киев-Ужгород на неограниченный срок
Госавиаслужба Украины выдала авиакомпании "Роза Ветров" права на полеты на внутреннем маршруте Киев-Ужгород на неограниченный срок.
Об этом сообщает avianews.com.
Издание сообщает, что данное разрешение предусмотрено приказом №1362, который глава регулятора Александр Бильчук подписал 23 сентября.
Необходимые документы управление авиационных перевозок и международного сотрудничества Госавиаслужбы должно оформить в 5-дневный срок.
Авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой семь раз в неделю и при необходимости запросить большую частоту, поскольку внутренние рейсы сейчас не квотируются.
"На данный момент "Роза Ветров" не продает билеты на рейсы Киев-Ужгород", - говориться в материале.
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