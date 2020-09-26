Группа Ахметова SCM продала сеть АЗС "Параллель" — СМИ

Группа Рината Ахметова SCM продала сеть автозаправочных станций "Параллель".

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники.

"Компания продана", — сказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Издание сообщает, что ранее информацию о продаже сети enkorr также сообщили в банковских кругах. Однако менеджмент компании по сей день не может ни подтвердить, ни опровергнуть совершение сделки.

"Имя нового владельца сети пока не известно. По данным источников, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление", - пишет enkorr.

Напоминаем:

О намерении расстаться с розничным бизнесом SCM объявил еще до 2013 г., когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оглашалась на уровне 120 млн долл. Но покупатель так и не был найден.

В 2014 "Параллель" из-за оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей лишилась 78 станций, а офис компании был переведен в Запорожье.