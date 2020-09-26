Зеленский надеется, что Рада в ближайшее время примет в целом законопроект об "инвестиционных нянях"
Президент Владимир Зеленский надеется, что Рада в ближайшее время примет в целом законопроект об "инвестиционных нянях" и передаст ему на подпись.
Об этом он заявил на встрече с бизнесменами Закарпатья, сообщает пресс-служба ОП.
"Надеюсь, что этот законопроект в ближайшее время будет принят народными депутатами в целом и передан мне на подпись", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что недавно Верховная Рада проголосовала в первом чтении за этот законопроект, который содержит ряд стимулов для инвесторов.
В частности, по его словам, документ предусматривает государственную поддержку крупных инвестиционных проектов путем заключения договора с правительством и соответствующее предоставление этим проектам гарантий выполнения и налоговых льгот.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua