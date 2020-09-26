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Зеленский надеется, что Рада в ближайшее время примет в целом законопроект об "инвестиционных нянях"

Суббота, 26 сентября 2020, 10:00
 
Источник: ОП

Президент Владимир Зеленский надеется, что Рада в ближайшее время примет в целом законопроект об "инвестиционных нянях" и передаст ему на подпись.

Об этом он заявил на встрече с бизнесменами Закарпатья, сообщает пресс-служба ОП.

"Надеюсь, что этот законопроект в ближайшее время будет принят народными депутатами в целом и передан мне на подпись", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что недавно Верховная Рада проголосовала в первом чтении за этот законопроект, который содержит ряд стимулов для инвесторов.

В частности, по его словам, документ предусматривает государственную поддержку крупных инвестиционных проектов путем заключения договора с правительством и соответствующее предоставление этим проектам гарантий выполнения и налоговых льгот.

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Зеленский бизнес

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