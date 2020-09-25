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УЗ открывает продажу билетов по четырем станциям

Пятница, 25 сентября 2020, 20:45
 

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця открывает продажу билетов на поезда до и из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Купить билеты в указанных станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020 года:

  • № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • № 46/45 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 117/118 Киев - Черновцы
  • № 122/121 Николаев - Ровно;
  • № 136/135 Черновцы - Одесса,
  • № 601/602 Львов -Тячев.

В компании добавили, что временно отменена посадку на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров). Также до и из станции Тернополь не будут продаваться билеты на следующие поезда:

  • № 12/11 Одесса - Львов;
  • № 21/22 Харьков-Трускавец;
  • № 41/42 Днепр-Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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