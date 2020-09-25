НБУ назначил нового директора Департамента персонала

Нацбанк назначил Любовь Писанную на вакантную должность директора Департамента персонала НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Писанную назначили с 24 сентября 2020 года - по результатам конкурсного отбора.

В сферу компетенции нового директора Департамента персонала будет входить, в частности:

разработка, совершенствование, внедрение HR-стратегии и политики по управлению персоналом в Национальном банке.

Отмечается, что Департамент персонала входит в блок главы Национального банка Кирилла Шевченко по вертикали подчинения.

"По моему мнению, благодаря значительному опыту и глубоким знаниям особенностей работы с персоналом в центральном банке новоназначенный руководитель сможет поддержать и усовершенствовать нашу HR-функцию, а также сохранить и приумножить высококвалифицированную команду специалистов Национального банкуˮ, - отметил Шевченко.

В НБУ добавили, что Любовь Писанная "имеет многолетний опыт работы в сфере управления персоналом и досконально знает специфику организации оплаты труда персонала".

На новую должность ее перевели с должности начальника управления оценки и мотивации персонала Департамента персонала НБУ, которую она занимала на протяжении многих лет.

"В Национальном банке она работает с момента его создания, в том числе более 20 лет - в Департаменте персонала.

Любовь Писанная имеет полное высшее образование, окончила Львовский учетно-кредитный техникум (получила квалификацию "Бухгалтер"), затем - Киевский национальный экономический университет (специальность "Банковское дело")", - говорится в сообщении.

Напомним:

11 августа по собственному желанию уволилась директор департамента персонала НБУ Ольга Прохоренко, после чего НБУ объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Экономическая правда