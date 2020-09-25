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Российский рубль ослабился к доллару до уровня апрельских показателей

Пятница, 25 сентября 2020, 17:39
 

Курс доллара превысил отметку в 78 российских рублей впервые со 2 апреля.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что снижение курса рубля происходит на фоне усиления рисков второй волны COVID. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения для старшего поколения с 28 сентября

Курс доллара вырос на 1,13%, до 78,01 руб по состоянию на 16:49, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро растет на 0,78% — до 90,75 руб

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рубль РФ

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