"ArcelorMittal Кривой Рог" просит депутатов запретить повышение тарифов на электроэнергию до конца 2021 года

"ArcelorMittal Кривой Рог" просит главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление до конца 2021 года.

Об этом сообщается в письме "ArcelorMittal Кривой Рог", которое оказалось в распоряжении Интерфакс-Украина

Сообщается, что соответствующие тарифы должны остаться на текущем уровне с целью стабилизации работы предприятия и всей металлургической промышленности Украины.

При этом поясняется, что "ArcelorMittal Кривой Рог" вынужден обратиться в парламентский комитет после публикации на сайте НЭК "Укрэнерго" сообщения об обсуждении вопроса повышении тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с ноября этого года и на весь 2021 год.

В соответствии с проектом структуры тарифов, НЭК "Укрэнерго" планирует повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября 2020 года с 240,23 грн (без НДС) до 640,48 грн (без НДС) за 1 МВт/ч, в результате чего только в ноябре-декабре 2020 года это приведет к увеличению дополнительных затрат "ArcelorMittal Кривой Рог" в размере 225 млн грн, указывает в письме.

При этом за весь 2021 год повышение тарифа на передачу э/э и на диспетчерское управление с 24,75 грн (без НДС) до 87,83 грн (без НДС) за 1 МВт/ч приведет к росту допзатрат "ArcelorMittal Кривой Рог" в размере 906 млн грн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" является одним из наиболее энергоемких предприятий в Украине. Электроэнергия составляет на уровне 10% в себестоимости продукции", - отмечается в документе.

На меткомбинате подчеркивают, что повышение тарифов на передачу э/э и диспетчеризацию приведет к увеличению себестоимости продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к сокращению объемов производства металлопродукции и, как следствие, сокращению персонала предприятия.