Экоинспекция обратилась в суд по остановке харьковского "коксохима"

Государственная экологическая инспекция обратилась в Харьковский окружной админсуд с иском об остановке деятельности ООО "Коксовый завод "Новомет".

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованный в Facebook.

Он заявил, что экоинспекция при проверке "коксохима" зафиксировала выбросы опасных веществ - аммиака, фенола и сероводорода.

Превышение предельно допустимых концентраций формальдегида и оксида углерода были обнаружены в одной из точек города - на углу улицы Кибальчича и Карачевское шоссе.

"Начисленные убытки от работы предприятия составляют 3,6 миллиона гривен. Мое мнение - это катастрофически мало, однако это та сумма, которая рассчитывается, если действовать согласно действующему законодательству.

Кроме того, выбросы, осуществляемые предприятием ночью, так и не получается вычислить, ведь инспекторы не могут проверять предприятия в это время суток", - сообщает Мальованный .

Глава ведомства заявивив, что "Новомет" не будет работать до тех пор, пока не начнет придерживаться природоохранного законодательства.