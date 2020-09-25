Криклий: Работаем над созданием приложения для улучшения развития рынка дронов

Министерство инфраструктуры начало работу над созданием удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства для улучшения развития рынка беспилотников.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Для улучшения развития рынка дронов, мы уже начали работы над созданием удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства, автоматизацией подачи заявок на разрешения на использование воздушного пространства и созданием системы оповещения о событиях.

Развитие сферы беспилотных воздушных судов однозначно создает новые возможности для бизнеса, и мы, со своей стороны, будем работать над созданием надлежащих для этого условий", - написал министр.

По его словам, по оценкам МИУ и экспертов, украинский рынок беспилотников до 2023 года достигнет 200 000 единиц, рынок продолжает быстро развивается.

"Для поддержки быстрого развития нужно решить некоторые нормативные коллизии и упростить процессы.

На сегодня отсутствует учет беспилотных воздушных судов и не имеет стандартизированных средств их идентификации, а также не автоматизированная система предоставления разрешений на использование воздушного пространства", - добавил Криклий.

Напомним:

В Киеве до 2025 года построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Экономическая правда