Криклий: Работаем над созданием приложения для улучшения развития рынка дронов
Министерство инфраструктуры начало работу над созданием удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства для улучшения развития рынка беспилотников.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Для улучшения развития рынка дронов, мы уже начали работы над созданием удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства, автоматизацией подачи заявок на разрешения на использование воздушного пространства и созданием системы оповещения о событиях.
Развитие сферы беспилотных воздушных судов однозначно создает новые возможности для бизнеса, и мы, со своей стороны, будем работать над созданием надлежащих для этого условий", - написал министр.
По его словам, по оценкам МИУ и экспертов, украинский рынок беспилотников до 2023 года достигнет 200 000 единиц, рынок продолжает быстро развивается.
"Для поддержки быстрого развития нужно решить некоторые нормативные коллизии и упростить процессы.
На сегодня отсутствует учет беспилотных воздушных судов и не имеет стандартизированных средств их идентификации, а также не автоматизированная система предоставления разрешений на использование воздушного пространства", - добавил Криклий.
Напомним:
В Киеве до 2025 года построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Экономическая правда
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