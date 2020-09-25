В работе Telegram произошли сбои – проблемы уже частично решили

В работе мессенджера Telegram в Украине, России, Беларуси, Германии и других странах Европы произошли сбои, позже в компании заявили о частичном устранении проблем.

О сбоях в работе приложения сообщил специализированный ресурс Downdetector.

Согласно данным ресурса, проблемы также возникали у пользователей в Великобритании, США, Узбекистане и других странах.

В частности, пользователи жаловались на такие проблемы: не обновляются переписки в чатах и ​​каналах, сообщение или вообще не приходят получателям, или с большим опозданием по времени, проблемы с отображением медиафайлов.

"Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли иметь проблемы с подключением в течение последних 45 минут. Сейчас все должно быть хорошо, извините за неудобства", - написала команда Telegram в Twitter в 14:21.

Но по версии Downdetector, сбои еще могут наблюдаться у части пользователей.

"Кажется, некоторые проблемы сохраняются в Европе и в нескольких отдельных пользователей в других регионах мира. Работаем над тем, чтобы вернуть всех онлайн, ждите", - добавили позже в Telegram.

Экономическая правда