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Шмыгаль планирует за год выйти на создание фондового рынка

Пятница, 25 сентября 2020, 15:00
 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что начал консультации со специалистами по созданию фондового рынка в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с Американской торговой палатой (АСС) 24 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", - отметил глава правительства, не уточнив других деталей.

При этом он выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

"Шмыгаль второй раз за месяц отметил, что отсутствие работающего фондового рынка спустя почти 30 лет независимости Украины является преступлением, а выгоды от работы фондового рынка можно увидеть на примере соседних стран.

В июне глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили сообщил о планах Нацсовета рассмотреть проект Киевского финансового центра", - пишет "Интерфакс-Украина".

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Кабмин Шмыгаль фондовый рынок

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