Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

25 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;

Евро - 32,92 - 32,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,17 - 28,35 гривни. Евро покупают по 32,64 гривни, продают по 33,08 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,30 гривни, евро - 32,80 - 32,88 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: 28,24 - 28,29 гривни, евро - 32,77 - 32,93 гривни.

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Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 28,25 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 грн (на 24 сентября - 32,96 гривни).

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда