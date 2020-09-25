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На Закарпатье построят большой курорт, который сможет принимать Олимпиаду

Пятница, 25 сентября 2020, 14:15
 

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что в области планируют построить крупный горнолыжный курорт, который сможет принимать зимние Олимпийские игры.

Источник: презентация стратегии развития Закарпатья с участием президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Закарпатью не хватает лишь одного мощного горнолыжного туристического кластера и он у нас будет.

Сейчас готовится проект горнолыжного курорта, который будет в 5 раз больше своего аналога в Ивано-Франковской области (Буковель). Ориентировочная стоимость публичных инвестиций 300 млн евро.

Наша амбициозная цель - заявка на проведение зимних Олимпийских игр".

Детали: Также, по его словам, вскоре начнется строительство долгожданной дороги на самый высокогорный курорт Украины - Драгобрат.

Алена Мазуренко, УП

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туризм Зеленский Олимпиада

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