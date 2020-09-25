В Харькове вводят оплату проезда в метро банковскими картами

В Харьковском метрополитене на станции "Госпром" 25 сентября презентовали систему оплаты проезда банковскими картами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что первый аппарат будет работать на станции метро "Госпром" в тестовом режиме.

"В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется устанавливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше отталкиваться от потребности", - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, пока систему запустят только в метро, ​​а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.

"Старший директор "VISA" по стратегическому партнерству и финтех в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы "E-ticket".

Совместно с городским советом проект реализовали компания "VISA", компания-инвестор "Платежный центр" и АО "Ощадбанк", который обслуживает банковские транзакции. Средства из городского бюджета потрачены не были", - говорится в сообщении.

Глава Харьковского областного управления АО "Ощадбанк" Оксана Сороколита пояснила, что для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает "Apple Pay", "Google Pay", и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Она отметила, что комиссия при оплате не начисляется.

Экономическая правда