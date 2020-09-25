Еврокомиссия обжалует решение суда ЕС об отмене 13 млрд евро штрафа для Apple
Еврокомиссия решила подавать апелляцию на решение суда ЕС об отмене 13 млрд евро штрафа для компании Apple за особенности ее деятельности в Ирландии.
Как пишет "Европейская правда", об этом объявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
"Комиссия решила подавать апелляцию в Суд ЕС относительно решения, принятого в июле 2020 года по делу о государственной помощи компании Apple в Ирландии, которое постановляет отменить решение Комиссии с августа 2016 года, где говорится, что Ирландия предоставила Apple незаконную налоговую помощь через налоговые льготы", - говорится в официальном заявлении.
Еврокомиссар отмечает, что суд в своем решении обратил внимание на важные юридические аспекты, но в то же время Комиссия "считает, что в решении были допущены несколько ошибок по применению законодательства".
"Для Комиссии является высшим приоритетом, чтобы все компании, большие и малые, платили свою честную долю налогов. Суд неоднократно подтверждал принцип, хотя страны-члены могут определять свои налоговые правила, они должны делать это в соответствии с законодательством ЕС, касающимся в том числе предоставления государственной помощи. Если страны-члены предоставляют налоговые преимущества определенным международным корпорациям, которые недоступны их конкурентам, это вредит честной конкуренции в ЕС и нарушает правила госпомощи", - аргументирует Вестагер.
Как сообщалось ранее, Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по штрафу для Apple на 13 млрд евро, наложенному в 2016 году из-за того, что компания получила особое экономическое преимущество в Ирландии, получив возможность платить значительно меньше налоги, чем другие.
Apple после этого обжаловала штраф в Суде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу". Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Еврокомиссии.
Дело о Apple было частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы некоторые страны, в частности, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, не предлагали особенно привлекательные условия для глобальных гигантов вроде Amazon, Fiat, Engie и Starbucks.
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