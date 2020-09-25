Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год.

Об этом он заявил в пятницу передает Интерфакс-Украина.



"В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", - сказал Шмыгаль на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" .



Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.



По его словам, власти ожидают умеренного роста экономики, который уже начался.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.