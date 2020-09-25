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"Райффайзен Банк Аваль" выплатит более 4 миллиардов дивидендов

Пятница, 25 сентября 2020, 13:11
 

Акционеры банка "Райффайзен Банк Аваль" приняли решение о выплате почти 4,275 млрд грн дивидендов из прибыли за 2019 год.

Об этом говорится в объявлении банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что решение о выплате дивидендов было принято на дистанционных годовом собрании акционеров 11 сентября.

700 тыс гривен направят на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций банка в пределах распределения прибыли по результатам деятельности в 2019 году.

Срок начисления дивидендов по привилегированным акциям - не позднее 9 октября 2020 года. Срок выплаты дивидендов по этим акциям - не позднее 9 ноября 2020 года. Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.

Кроме этого, выплатят почти 4,274 млрд грн дивидендов владельцам простых акций банка по прибыли за 2019 год.

Срок начисления дивидендов по простым акциям - не позднее 26 октября 2020 года. Срок выплаты дивидендов по этим акциям - не позднее 26 ноября 2020 года. Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.

В 2019 году прибыль Райффайзен Банка Аваль составил 4,75 млрд грн.

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Райффайзен Банк Аваль

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