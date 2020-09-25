НБУ ожидает рост средней зарплаты на 15% в 2021 году

Национальный банк ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал он

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", – добавил замглавы.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.