НБУ ожидает рост средней зарплаты на 15% в 2021 году
Национальный банк ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".
"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал он
Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".
"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", – добавил замглавы.
Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua