Volkswagen показал полностью электрический кроссовер
Четверг, 24 сентября 2020, 18:27
Автопроизводитель Volkswagen представил свой первый полностью электрический кроссовер ID.4. Цена в Европе — от €43 000.
Об этом сообщает ain.ua
- Максимальная скорость нового авто достигает 160 км/ч.
- Разгон до сотни — 8,5 с.
- Объем аккумулятора Volkswagen ID.4 — 77 кВт-ч.
- Сообщается, что одного заряда заряда может хватить на 520 км. Чтобы зарядить батарею на 320 км, понадобится полчаса при условии подзарядки от станции на 125 кВт.
Как заявили в компании, первыми в продажу поступит заднеприводная версия с одним электромотором на 204 л. с. (310 Н•м). Позже планируют выпустить полноприводный электрокроссовер с двумя моторами и общей мощностью 302 л. с.
Напомним, в 2019 году Volkswagen представил электрокар ID.3.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua