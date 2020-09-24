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Volkswagen показал полностью электрический кроссовер 

Четверг, 24 сентября 2020, 18:27
 

Автопроизводитель Volkswagen представил свой первый полностью электрический кроссовер ID.4. Цена в Европе — от €43 000.

Об этом сообщает ain.ua

  • Максимальная скорость нового авто достигает 160 км/ч.
  • Разгон до сотни — 8,5 с.
  • Объем аккумулятора Volkswagen ID.4 — 77 кВт-ч.
  • Сообщается, что одного заряда заряда может хватить на 520 км. Чтобы зарядить батарею на 320 км, понадобится полчаса при условии подзарядки от станции на 125 кВт.
 

Как заявили в компании, первыми в продажу поступит заднеприводная версия с одним электромотором на 204 л. с. (310 Н•м). Позже планируют выпустить полноприводный электрокроссовер с двумя моторами и общей мощностью 302 л. с. 

 

Напомним, в 2019 году Volkswagen представил электрокар ID.3. 





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