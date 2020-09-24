Украинское вагоностроение может остановиться уже в 2021 году из-за б/у вагонов из РФ

Огромный профицит в Украине ввезенных из РФ списанных грузовых вагонов и вагонов с продлеваемым сроком эксплуатации, повлекший многократное падение производства на украинских вагоностроительных заводах из-за отсутствия заказов, может привести к полной остановке этой отрасли уже в следующем году.

Об этом сообщили руководители вагоностроительных и логистических компаний на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

Согласно приведенным данным, к настоящему времени в Украине зарегистрировано около 190 тыс. грузовых вагонов частной и госсобственности, и за счет продления сроков эксплуатации около 64 тыс. вагонов (43,5% всего подвижного состава) исчерпали нормативный ресурс.

При этом за 2016-2019 гг. в Украину было ввезено из РФ 18 тыс. списанных вагонов.

"Сейчас действует запрет на ввоз старых вагонов из РФ до конца года, но лазейки все же находятся, например, режим временного ввоза, у нас есть факты их ввоза. Поэтому настаиваем на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза до конца 2021 года", - сказал директор компании "ТАС_Логистик" Владимир Иващенко.

По данным и.о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрия Брусника, сегодня в отрасли вагоностроения работает около 12 тыс. чел. (с учетом работников в смежных отраслях – около 60 тыс.), тогда как в 2011 году – 32 тыс.

При этом в Украине еще действуют пять предприятий (КВСЗ, "Днепровагонмаш", "Дизельный завод", завод "Карпаты" и Попаснянский ВРЗ), тогда как в 2019 году их было 12, а девять лет назад – 18.

"КВСЗ за восемь месяцев выпустил только 242 вагона, а фонд зарплаты по итогам января-августа мы сократили более чем на 60%", - сообщил он.

В целом, согласно приведенным данным, украинские заводы в январе-августе 2020 года реализовали только 1,579 тыс. ед. грузовых вагонов против 10,182 тыс. годом ранее.

Участники пресс-конференции сформировали ряд требований к Кабинету министров.

В частности, ввести полный запрет ввоза в Украину грузовых вагонов с истекшим и (или) продленным сроком эксплуатации всех юрисдикций, запретить с 1 октября текущего года процедуру новых продлений сроков эксплуатации вагонов (кроме дефицитных), усилить технические требования и ответственность за эксплуатацию продленных вагонов