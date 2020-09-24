В Киеве задержали банду скиммеров, которые снимали деньги по поддельным картам
Во время спецоперации киберполиции и службы безопасности ПриватБанка в Киеве задержали банду скиммеров, которая похищала данные клиентов украинских банков и снимала средства по поддельным картам.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что участники банды похищали данные карточек клиентов украинских банков с помощью установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения и снимали средства при помощи поддельных банковских карточек.
Подозреваемым сообщили о подозрении в мошенничестве, незаконном использовании специальных технических средств получения информации, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, незаконных действиях с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, незаконном сборе с целью использования или использования сведений, составляющих банковскую тайну, совершенные организованной группой.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом киберполиции Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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