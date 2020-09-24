Всемирный банк выделит "Укравтодору" 65 млн долларов на восстановление дорог Луганщины

Украина и Всемирный банк договорились о предоставлении 65 млн долларов на дорожные проекты Луганщины - переговоры о реализации нового проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" состоялось 22 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Соглашение о займе подпишут до конца 2020 года.

"Согласно проекту, 100 миллионов распределят на компоненты: Укравтодор получит 65 млн, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - 35 млн.

Целью проекта является улучшение транспортного сообщения и поддержка обновления и модернизации сельскохозяйственного сектора на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской области. Средства будут инвестировать в местную инфраструктуру и экономику, что будет способствовать расширению экономических возможностей, объединению и инклюзии общин, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

"В рамках программы президента "Большая стройка" в Донецкой и Луганской области в 2020 году мы восстанавливаем около 500 км государственных дорог. Это и есть воплощение политики "объединить страну делами, а не словами ".

Достижение договоренностей с международными партнерами по обновлению еще 183 км поможет нам обновить дорожную сеть региона", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Привлеченные средства в рамках компонента Укравтодора будут использованы на выполнение работ на автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Луганской области, общей протяженностью 183 км. А именно:

Н-26 Чугуев - Меловое;

Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск;

Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

Также для реализации проекта планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка. После проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.

Экономическая правда