Китай приостановил импорт рыбы норвежской Havfisk после обнаружения коронавируса
Четверг, 24 сентября 2020, 16:22
Главное таможенное управление КНР приняло превентивные меры в отношении норвежской компании Havfisk из-за коронавируса COVID-19, выявленного в образцах импортируемых ею морепродуктов.
Об этом сообщает Интерфакс.
Результаты тестов проб, взятых с упаковок замороженной рыбы с принадлежащего компании судна Gadus Njord, оказались положительными, сообщили в ведомстве.
Таможенные органы по всей стране в течение недели не будут принимать таможенные декларации на импорт морепродуктов Havfisk, сообщает агентство "Синьхуа".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua