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АМКУ оштрафовал на 30 тысяч производителя "фейковых" лекарств от коронавируса

Четверг, 24 сентября 2020, 16:10
 
tyzhden.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал на 30 тыс грн владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса".

Об этом сообщил в Facebook глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Сегодня принято решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Так и назывался "Антикоронавирус". Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же.

Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет и до сих пор. А препараты под названием "Антикоронавирус" есть. Мы провели опрос, и выяснили, что при покупке препарата, этикетка которого содержит обозначение "АНТИКОРОНАВИРУС", в частности препарат ООО "Группа "Аптекарь", в 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства" , - пояснил он.

Напомним:

Антимонопольный комитет требует от производителей лекарств, рекламных холдингов и телеканалов воздержаться от рекламы "лекарств от коронавируса".

Экономическая правда

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ТЭК коронавирус лекарства

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