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Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск если власти не помогут

Четверг, 24 сентября 2020, 15:13
 

Авиакомпания Ryanair возможно, будет вынуждена зимой отправить сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы, если правительство Великобритании не продлит схему поддержки рабочих мест после октября.

Об этом заявил глава компании Майкл О'Лири, передает Интерфакс-Украина.

"Нам нужна соответствующая схема сохранения рабочих мест, поскольку, похоже, британские авиакомпании будут летать на 30-40% от обычной мощности в зимний период", - сказал О'Лири в интервью телеканалу Sky News.

"Мы хотим, чтобы наши члены экипажей и пилоты оставались занятыми и получали заработную плату, - добавил он. - Но нам потребуется мощная правительственная поддержка для этого, иначе, боюсь, они все отправятся в неоплачиваемый отпуск на зиму".

По словам О'Лири, компания не исключает дальнейших сокращений рабочих мест.

В последнее время целый ряд авиаперевозчиков ухудшили свои прогнозы относительно восстановления пассажиропотока в зимний период на фоне ужесточения правительствами европейских стран ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечает газета Financial Times.

Акции Ryanair прибавляют в цене 0,1% на торгах в четверг. С начала этого года их стоимость упала на 22%.

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