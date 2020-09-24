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Зеленский: Украина и Словакия понимают риски, которые несет "Северный поток-2"

Четверг, 24 сентября 2020, 14:50
 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые составляет проект "Северный поток-2".

Об этом он сказал в заявлении для СМИ после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает Офис президента.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.

Напомним:

Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

Экономическая правда

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Зеленский Северный поток Словакия

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