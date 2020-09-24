Объекты "Большой стройки" в среднем готовы на 80% - Минрегион

Согласно мониторингу программы "Большая стройка", который проводит Минрегион, за две недели средний процент строительной готовности объектов по Украине вырос на 4% и составляет 80%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По типам проектов строительная готовность объектов программы "Большая стройка" составляет: школы - 87%, детсады - 81%, спортивная инфраструктура - 72%, другие объекты - 80% готовности.

Министр ведомства Алексей Чернышев отметил, что особое внимание нужно уделить реализации проектов в сфере здравоохранения. Более 200 приемных отделений опорных больниц должны быть завершены в этом году.

Напомним:

"Большая стройка" - это национальная программа президента и правительства, цель которой - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине.

Проект реализуется на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, средства из местных бюджетов, а также Covid-фонда

В марте 2020 правительство объявило о старте "Большого строительство".

Читайте также: Что скрывается за "Большим строительством" Зеленского?