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"Интерпайп" Пинчука и "Укрнафта" закрыли вопрос долга на 160 миллионов

Четверг, 24 сентября 2020, 13:31
 

Подконтрольная Виктору Пинчуку компания "Интерпайп" и "Укрнафта" урегулировали вопрос задолженности - около 160 млн грн долга "Укрнафты" за поставленную трубную продукцию в 2018 году.

Об этом в интервью Oilpoint рассказал финансовый директор "Интерпайп" Денис Морозов.

"С "Укрнафтой" мы закрыли этот вопрос. Мы подписали с ними договор о соглашении в июле. Долга больше нет", - подчеркнул он.

По его словам, компании нашли компромисс в рамках старой и новой сделки на поставку продукции.

"Там есть нюансы, о которых я не могу говорить. Это коммерческая тайна. Есть старое соглашение и новое. Мы провели в рамках этих соглашений некоторые переговоры и нашли компромисс", - добавил Морозов.

В июне 2020 года стало известно, что "Интерпайп" подал шесть исков к ПАО "Укрнафта" с требованием взыскать 157,3 млн гривен - говорилось о задолженности за поставки трубной продукции по контрактам с декабря 2018 года.

"Интерпайп" Виктора Пинчука является крупнейшим производителем бесшовных труб и железнодорожных колес в Украине.

"Укрнафта" находится в собственности группы "Приват" Игоря Коломойского (42% акций) и НАК "Нафтогаз Украины" (50% + 1 акция).

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Интерпайп Пинчук Укрнафта

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