Тынный рассказал о структуре своего бизнеса

Бизнесмен Игорь Тынный заявил, что 40% его бизнес-группы занимает энергетика (ГЭС, биостанции, солнечные станции), еще 20% - элементы недвижимости, 20% - компании по вывозу отходов, 20% - рестораны, швейное направление.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"У меня специфический способ выживания в агрессивной среде украинского социума. У меня не виртуально, а реально больше сотни юридических лиц, компаний. Моя задача - владеть столь сложным, неоднозначным и непонятным в управлении бизнесом, чтобы никому не хотелось у меня его забрать.

"Думаю, процентов 40 - энергетика (ГЭС, биостанции, солнечные станции). Еще процентов 20 - элементы недвижимости. Процентов 20 - компании по вывозу отходов. Остальные 20% - рестораны, швейное направление", - отметил Тынный.

На утверждение журналистов, что его называют куратором полигонов №5 и №6, на которые вывозятся все отходы Киева, бизнесмен ответил:

"Есть компания "Киевспецтранс". Когда-то она была монополистом и вполне коммунальной компанией, которая вывозила все отходы Киева и эксплуатировала полигоны. Потом она захирела и появилось много частных компаний.

Компания была в глубоких долгах, банкротом, имела отрицательный капитал. Ее доля составила 17%. 5,5 лет назад я выкупил миноритарный пакет. 46% принадлежат мне, 51% - муниципалитету Киева. В данный момент компания прибыльна, платит городу как своему главному акционеру, дивиденды.

Доля моих компаний по обращению с ТБО в Киеве сейчас 30%, может быть, 35%".

Игорь Тынный – украинский бизнесмен. Контролирует до 100 юридических лиц. Входит в десятку крупнейших инвесторов в "зеленую энергетику" и является одним из идеологов создания "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики". Вместе с партнерами, в том числе с Юлией Левочкиной, владеет 35 малыми ГЭС и 6 небольшими СЭС. По словам Тынного, 40% его бизнеса – "зеленая" энергетика. 60% приходится на недвижимость, ресторанный бизнес ("Прага" на ВДНХ, Montecchi Capuleti на Печерске, Marlin в ТЦ Ocean Plaza), а также на вывоз мусора и швейное производство.

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Экономическая правда