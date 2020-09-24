Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Четверг, 24 сентября 2020, 11:17
24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,23 - 28,25 гривни;
Евро - 32,93 - 32,95 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,31 гривни. Евро покупают по 32,67 гривни, продают по 33,12 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,27 гривни, евро - 32,84 - 32,98 гривни.
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