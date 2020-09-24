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НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации

Четверг, 24 сентября 2020, 10:06
 

Департамент закупок и продаж НБУ выставил на аукцион лом монет, выведенных из эксплуатации, стартовая цена лота - 135,4 тыс грн без НДС.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что выставили на аукцион лом монет номиналом 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривня общим весом 40 тонн.

Дата проведения электронного аукциона - 9 октября 2020 года. Время торгов - с 9:00 до 18:00.

Напомним:

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

Экономическая правда

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НБУ

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