Unit.City получил нового соинвестора и будет расширен

Промышленно-строительная группа "Ковальская" становится соинвестором технопарка Unit.City и начинает строительство новых кампусов.

Об этом заявил гендиректор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко в интервью Экономической правде.

Инвестиции в проект составят 70 млн долларов. Ожидаемый срок реализации - 4 года.

По словам Пилипенко, для "Ковальской" это первый масштабный проект в сегменте офисной недвижимости.

"Мы подписали соглашение с Василием Хмельницким. В рамках этого соглашения "Ковальская" полностью проинвестирует и построит проекты инновационных бизнес-кампусов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров за несколько последующих лет. Всего будет построено 5 зданий", - рассказал гендиректор "Ковальской".

По его словам, в первую очередь будет построено 2 здания, а через год начнется строительство трех оставшихся кампусов.

"Я вижу, что пока не хватает офисной недвижимости, есть большой спрос на офисные площади, соответствующие современным требованиям. Даже несмотря на карантин и массовый переход на удаленный режим работы", - заявил Пилипенко, добавив, что рассчитывает на окупаемость инвестиций и получение прибыли.

Интервью с Сергеем Пилипенко читайте скоро на Экономической правде.

Напоминаем:

UNIT.City открыли весной 2017 года. Всего резидентами парка стали более 110 компаний.

Среди них - крупные международные бренды: компания Bolt, американская Snap и одно из ведущих в мире агропредприятий Syngenta.

В офисах технопарка разместились также стартапы, компании из разных сфер, инвестфонды, креативные и юридические фирмы, IT школы.

В июле Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для UNIT.City.

Сообщалось, что общая стоимость проекта строительства новых кампусов инновационного парка оценивается в 110 млн евро.

Таким образом около половины прогнозируемых расходов профинансирует ЕИБ.

Первый инновационный парк Украины UNIT.City принадлежит холдинговой компании UFuture, в которую входят социальные и бизнес-проекты общей стоимостью 1 млрд долларов.

Основатель UFuture - Василий Хмельницкий.

Александр Колесниченко, ЭП