Unit.City получил нового соинвестора и будет расширен
Промышленно-строительная группа "Ковальская" становится соинвестором технопарка Unit.City и начинает строительство новых кампусов.
Об этом заявил гендиректор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко в интервью Экономической правде.
Инвестиции в проект составят 70 млн долларов. Ожидаемый срок реализации - 4 года.
По словам Пилипенко, для "Ковальской" это первый масштабный проект в сегменте офисной недвижимости.
"Мы подписали соглашение с Василием Хмельницким. В рамках этого соглашения "Ковальская" полностью проинвестирует и построит проекты инновационных бизнес-кампусов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров за несколько последующих лет. Всего будет построено 5 зданий", - рассказал гендиректор "Ковальской".
По его словам, в первую очередь будет построено 2 здания, а через год начнется строительство трех оставшихся кампусов.
"Я вижу, что пока не хватает офисной недвижимости, есть большой спрос на офисные площади, соответствующие современным требованиям. Даже несмотря на карантин и массовый переход на удаленный режим работы", - заявил Пилипенко, добавив, что рассчитывает на окупаемость инвестиций и получение прибыли.
Интервью с Сергеем Пилипенко читайте скоро на Экономической правде.
Напоминаем:
UNIT.City открыли весной 2017 года. Всего резидентами парка стали более 110 компаний.
Среди них - крупные международные бренды: компания Bolt, американская Snap и одно из ведущих в мире агропредприятий Syngenta.
В офисах технопарка разместились также стартапы, компании из разных сфер, инвестфонды, креативные и юридические фирмы, IT школы.
В июле Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для UNIT.City.
Сообщалось, что общая стоимость проекта строительства новых кампусов инновационного парка оценивается в 110 млн евро.
Таким образом около половины прогнозируемых расходов профинансирует ЕИБ.
Первый инновационный парк Украины UNIT.City принадлежит холдинговой компании UFuture, в которую входят социальные и бизнес-проекты общей стоимостью 1 млрд долларов.
Основатель UFuture - Василий Хмельницкий.
Александр Колесниченко, ЭП
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