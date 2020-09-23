Кабмин установил новые стандарты качества бензина и других жидких топлив
Кабмин на заседании 23 сентября принял разработанное Минэнерго постановление, которое вносит изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза", - ззаявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
"Решение призвано предотвратить продажу некачественных топлив на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к топливам в соответствии с европейскими стандартами.
Изменения будут способствовать упрощению ведения хозяйственной деятельности на отечественном рынке нефтепродуктов, увеличат конкурентоспособность отечественных топлив на европейских рынках", - говорится в сообщении.
Изменения в Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, касаются:
- установления четких норм содержания серы в жидких топливах, которые используются на территории Украины;
- уточнения и введения новых терминов и определений, что позволит избежать различного толкования положений Технического регламента.
"Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов", - добавили в правительстве.
Экономическая правда
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