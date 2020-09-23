В приложении "Дія" появится электронное свидетельство о рождении

Кабмин 23 сентября принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Правительственный портал".

"Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении Дія в обоих родителей", - пояснил Федоров.

По его словам, вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажное.

"Принятое постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минцифры скоро запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении Дія.

Экономическая правда