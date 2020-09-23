Закон об электронной торговле лекарствами передали на подпись Зеленскому
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Отмечается, что закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним:
Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.
В пояснительной записке говорится, что закон должен регулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков купить некачественные или фальсифицированные средства.
В частности, чтобы торговать лекарствами онлайн, субъекту хозяйствования нужна:
- лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами;
- наличие сайта аптеки, где есть данные о лицензии, логотип, название и возможность предоставлять консультации фармацевта;
- наличие собственной службы доставки или договора с почтовыми операторами.
При этом, разрешение распространяется только на розничную торговлю лекарствами, а не оптовую. Лекарства по рецепту будут продавать только тогда, когда покупатель имеет электронный рецепт.
В то же время закон предусматривает запрет онлайн-торговли:
- медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;
- сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.
Экономическая правда
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