Вклады украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования выросли на 1 миллиард

По состоянию на 1 сентября 2020 года общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 554,5 млрд грн - это на 1,1 млрд грн больше, чем на 1 августа этого года (553,4 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2020:

вклады в национальной валюте - 318,7 млрд грн;

вклады в иностранной валюте - 235,8 млрд грн.

Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 218,7 млрд грн.

"Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 4,1%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2020 составила 41,1 млрд грн (7,4% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка", - говорится в сообщении.

Экономическая правда