НБУ ожидает в сентябре списания госбанками "плохих кредитов" на 25 миллиардов – Шевченко
Национальный банк ожидает списания госбанками неработающих кредитов (NPL) в сентябре 2020 года на 25 млрд грн.
Такие данные глава регулятора Кирилл Шевченко обнародовал во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией передает Интерфакс-Украина.
Он также сообщил, что в апреле госбанки списали "плохих кредитов" на 22 млрд грн.
Шевченко напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.
Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.
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