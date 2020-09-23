НБУ ожидает в сентябре списания госбанками "плохих кредитов" на 25 миллиардов – Шевченко

Национальный банк ожидает списания госбанками неработающих кредитов (NPL) в сентябре 2020 года на 25 млрд грн.

Такие данные глава регулятора Кирилл Шевченко обнародовал во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией передает Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что в апреле госбанки списали "плохих кредитов" на 22 млрд грн.

Шевченко напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.

Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.