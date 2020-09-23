Конкурент IKEA увеличил продажи в Украине почти на четверть

Украинское отделение сети магазинов мебели и товаров для дома Jysk по результатам 2020 финансового года (1 сентября 2019 - 31 августа 2020) нарастило продажи в Украине на 23,8% (по сравнению с предыдущим фингодом) - до 2 млрд 319 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вот и завершился 2020 финансовый год. Драматический, непредсказуемый, но лучший за всю историю JYSK: несмотря на коронавирус JYSK достиг рекордного товарооборота EUR4,1 млрд, что на 7,6% выше по сравнению с 2019 финансовым годом", - написал исполнительный директор Jysk в Украине Евгений Иваница на странице в LinkedIn.

Как отметил он, это результат хороших продаж в Европе и Азии до коронавируса и значительного роста продаж по сравнению с предыдущим периодом в количестве покупателей после того, как компании разрешили снова открыть магазины.

В частности, по итогам работы Jysk в 2020 фингоду в Украине открыты 13 новых магазинов. Таким образом, в настоящее время в Украине работают 67 магазинов, онлайн-магазин. Штат сотрудников - 637 чел.

Как сообщалось, ООО "Юск Украина" планирует ежегодно открывать 12 новых объектов, а за четыре финансовых года нарастить сеть до 100 магазинов.

По результатам 2017/2018 фингода Jysk продемонстрировал рост оборотов по сравнительным магазинам в Украине более чем на 30%, выполнив план по запланированному обороту в 1 млрд грн.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году по франчазинговой модели. В 2012 году материнская компания выкупила все франчайзинговые магазины и начала развитие самостоятельно.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,8 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.