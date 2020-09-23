Глава Мининфраструктуры Криклий получил нового заместителя
Среда, 23 сентября 2020, 16:23
Кабмин на заседании 23 сентября назначил Дмитрия Живицкого заместителем министра инфраструктуры.
Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в ВР Василий Мокан.
В правительстве Алексея Гончарука Живицкий работал первым заместителем министра развития общин и территорий. В феврале 2020 года подавал декларацию на должность председателя Сумской ОГА, но президент Владимир Зеленский назначил на эту должность Романа Грищенко.
До этого с апреля 2016 Живицкий работал руководителем аппарата Сумской ОГА.
Экономическая правда
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