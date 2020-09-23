Глава Мининфраструктуры Криклий получил нового заместителя

Кабмин на заседании 23 сентября назначил Дмитрия Живицкого заместителем министра инфраструктуры.

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в ВР Василий Мокан.

В правительстве Алексея Гончарука Живицкий работал первым заместителем министра развития общин и территорий. В феврале 2020 года подавал декларацию на должность председателя Сумской ОГА, но президент Владимир Зеленский назначил на эту должность Романа Грищенко.

До этого с апреля 2016 Живицкий работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Экономическая правда